В Столбцовском районе волк покусал 56-летнего мужчину

Источник материала: Tut.by

В деревне Хотово волк напал на местного жителя. Мужчина в больнице, животное убили. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о нападении волка на человека в деревне Хотово Столбцовского района поступило 8 декабря в 18.25.

56-летний мужчина был госпитализирован в больницу с укусами. Животное убили местные жители. Труп животного отправлен на экспертизу.

Напомним, в январе 2019 года в Столбцах волк напал на мужчину и женщину, а потом - еще на двух прохожих. Милиция застрелила животное, волк оказался бешеным .