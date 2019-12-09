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В Столбцовском районе волк покусал 56-летнего мужчину
Источник материала: Tut.by
В деревне Хотово волк напал на местного жителя. Мужчина в больнице, животное убили. Об этом
Сообщение о нападении волка на человека в деревне Хотово Столбцовского района поступило 8 декабря в 18.25.
56-летний мужчина был госпитализирован в больницу с укусами. Животное убили местные жители. Труп животного отправлен на экспертизу.
Напомним, в январе 2019 года в Столбцах
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Животное убили местные жители. Труп животного отправлен на экспертизу.
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