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В Столбцовском районе волк покусал 56-летнего мужчину

10.12.2019 08:44 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В деревне Хотово волк напал на местного жителя. Мужчина в больнице, животное убили. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о нападении волка на человека в деревне Хотово Столбцовского района поступило 8 декабря в 18.25. 

56-летний мужчина был госпитализирован в больницу с укусами. Животное убили местные жители. Труп животного отправлен на экспертизу. 

Напомним, в январе 2019 года в Столбцах волк напал на мужчину и женщину, а потом - еще на двух прохожих. Милиция застрелила животное, волк оказался бешеным.

 
 
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Животное убили местные жители. Труп животного отправлен на экспертизу.
 
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