В Каменецком районе соседи услышали звук сработавших АПИ и спасли пятерых детей и их родителей

Источник материала: Виртуальный Брест

09.12.2019 года в 22-32 в Каменецкий РОЧС поступило сообщение о задымлении в трехэтажном многоквартирном жилом доме по адресу: Каменецкий р-н, аг.Ходосы, ул. Советская.





По прибытии к месту вызова установлено, что в квартире на втором этаже происходило подгорание пищи, ликвидировано до прибытия подразделений МЧС .

Обстоятельства происшествия: двое мужчин-соседей услышали звук сработавшего в квартире автономного пожарного извещателя, при помощи топора вскрыли входную дверь и проникли в квартиру, обнаружили задымление, происшедшее вследствие подгорания пищи на плите в квартире. Из помещения квартиры были спасены 5 детей (трое школьников и двое – дошкольного возраста) и 2 взрослых.





На момент происшествия родители находились в состоянии алкогольного опьянения. Дети работниками скорой медицинской помощи доставлены для обследования в больницу. Ожогов и отравления угарным газом они не получили. После проведенного обследования трое детей размещены в ГУО «Каменецкий районный социально-педагогический центр». Двое младших детей проходят обследование в больнице.

Справочно : в квартире имеется 2 автономных пожарных извещателя (установлены в августе 2019 г. за средства Дмитровичского сельисполкома). Оба сработали на задымление.