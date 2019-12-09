В Борисове микроавтобус на переходе сбил первоклассницу

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Старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Происшествие случилось около 12:10. Микроавтобусом управлял 55-летний борисовчанин, который ехал в направлении улицы Гагарина. 6-летняя девочка, первоклассница одной из школ, переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с мамой. Девочка получила травмы. Мама не пострадала.

По словам Ирины Сапуновой, у ребенка перелом левой ключицы и подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. После оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили домой.

По факту ДТП проводится проверка.