Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту пропал с радаров на пути в Антарктиду

Источник материала: Tut.by

Самолет ВВС Чили, на борту которого находятся 38 человек, пропал с радаров во время следования в Антарктиду. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ВВС республики.



Фото: wikipedia.org

«Самолет взлетел в 16.55 (23.55 понедельника по минскому времени) и потерял радиосвязь в 18.13 (00.13 вторника), когда направлялся с военно-воздушной базы в городе Пунта-Аренас на антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монталвы», — говорится в сообщении.

По данным ВВС, «на борту Hercules C130 находятся 38 человек, из которых 17 являются членами экипажа, 21 — пассажирами». Находящийся на борту персонал должен был провести осмотр трубопровода, поставляющего топливо на базу.

К поиску самолета были привлечены силы ВВС и поиско-спасательные службы.

Президент Чили Себастьян Пиньера сообщил в понедельник, что направляется на военно-воздушную базу в столичной коммуне Серрильос, где базируется командование ВВС республики, для мониторинга ситуации с исчезновением направлявшегося в Антарктиду самолета.

«Вместе с министром внутренних дел Гонсало Блумелем направляемся в Серрильос. Мы потрясены исчезновением самолета Hercules ВВС Чили, который направлялся с 38 людьми на борту из города Пунта-Аренас в Антарктиду», — написал он в Twitter . «Вместе с министром обороны мы будем следить за поиском и развертыванием спасательных отрядов», — добавил он.