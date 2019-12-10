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В Петриковском районе 26-летний парень попал под грузовой поезд
Источник материала: Tut.by
Этой ночью под грузовой поезд попал 26-летний парень. Он погиб на месте происшествия,
Происшествие случилось на станции Копцевичи в 00.35 11 декабря. 26-летний уроженец Гомельщины попал под грузовой поезд. Проводится проверка, устанавливаются причины происшествия.
В милиции напоминают, что с начала года на железной дороге Беларуси произошло 99 несчастных случаев, в результате которых 70 человек погибли и 29 травмированы.
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Этой ночью под грузовой поезд попал 26-летний парень. Он погиб на месте происшествия.
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