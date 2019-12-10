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В Браславском районе сгорели 24 тонны сена. Ищут виновных в пожаре
Источник материала: Tut.by
Пожар в сенохранилище в деревне Войнюны Браславского района произошел вечером 10 декабря. Сгорела большая часть сена, которое там находилось,
Сенохранилище принадлежит сельхозпредприятию «Агровидзы». В момент пожара в здании находилось 40 тонн сена в рулонах.
Работники МЧС вместе с работниками предприятия спасли 16 тонн сена. Остальные рулоны сгорели.
Устанавливают причину пожара и виновных работников.
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Сенохранилище принадлежит сельхозпредприятию «Агровидзы». В момент пожара в здании находилось 40 тонн сена в рулонах.
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