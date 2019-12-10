Тонкий, тонкий лед!

Источник материала: Кричевская жизнь

Человеку достаточно провести 15 минут в холодной воде, и все может закончиться самым плачевным образом. При температуре воды 5-15°С опасным становится время пребывания в ней до четырех часов, при 2-3°С – смертельным становится пребывание более 20 минут, при температуре от 0 до – 2°С летальный исход может наступить и после 10 минут.

Потенциальные жертвы – любители подледной рыбалки. Кроме рыбаков, часто тонут дети. По статистике, треть жертв находится в состоянии алкогольного опьянения. Однако на 100% от экстремального купания не застрахован никто, поэтому следует соблюдать несложные правила безопасности:

– помним о том, что относительно безопасным называют лед толщиной не менее 7 см. Он зеленого или голубовато-зеленого цвета. Грязный, буро-серый лед обычно уже подтаявший и непрочный. Кстати, при температуре в 0°С, сохраняющейся на протяжении трех дней, прочность льда снижается на 25%;

– лед считается непрочным около устья рек и притоков, вблизи бьющих ключей и стоковых вод, а также деревьев, кустов и камыша;

– не проверяем прочность льда, прыгая на нем или ударяя ногой;

– правильно экипируемся к зимней рыбалке: берем с собой хотя бы минимальный набор спасательных средств: веревку, палку, доску, спасательный жилет, «кошки» для того, чтобы выбраться.

Нельзя сверлить десять лунок рядышком и скапливаться на льду большими группами. Обязательно необходимо поговорить с детьми об опасности игр на льду, научить их, как действовать. А самый безопасный вариант, если вообще не будут выходить на лед ни под присмотром взрослых, ни, тем более, одни.

Спасатели еще раз напоминают о том, что делать, если вы провались под лед:

1. Не паниковать. Спасение на 90% зависит от уверенности и психологического состояния провалившегося под воду. Если поблизости есть люди – зовите на помощь.

2. Стараться не уходить под воду с головой.

3. Передвигайтесь к тому краю полыньи, откуда идет течение. Добравшись, постарайтесь налечь грудью на край льда и, закинув ногу, выбраться на лед. Даже если лед обламывается, не оставляйте попыток.

4. Когда основная часть туловища окажется на льду, отползите или откатитесь подальше от полыньи. Медленно и осторожно ползите до безопасного места, возвращайтесь обратно по своим следам.

5. Выбравшись на сушу, снимите и отожмите промокшую одежду. Двигайтесь и делайте силовые упражнения, разведите костер. Вызывайте скорую помощь.

Если вы стали свидетелем того, как кто-то провалился под лед:

Оказывая помощь провалившемуся под лед человеку, будьте осторожны, чтобы спасать не пришлось двоих.

Первое – не паникуем и думаем, что можем сделать и в наших ли это силах. Возможно, лучшим решением будет позвать на помощь более опытного человека.

Вооружитесь палкой, шестом, веревкой или доской и осторожно ползите к полынье, равномерно распределяя вес тела по поверхности, толкая спасательное средство перед собой. После извлечения из воды пострадавшего необходимо согреть: выжать мокрую одежду или переодеть в сухую, укутать в одеяло. Эффективны грелки, бутылки, заполненные теплой водой. Дайте горячее питье.

Помните: человек может погибнуть от переохлаждения через 15-20 минут пос­ле попадания в ледяную воду.