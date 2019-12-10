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За наркотики – к ответственности

11.12.2019 — ЧП | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

На протяжении последних нескольких лет государственная политика в сфере наркоконтроля претерпела серьезные изменения. Принятые всеми заинтересованными в этом направлении комплексные меры позволили несколько оздоровить ситуацию в стране, повернуть общество лицом к проблеме наркотизации и не допустить массового вовлечения молодежи в наркопотребление. Ситуация в стране, складывающаяся в настоящее время, контролируе­ма и достаточно стабильна.
Основные усилия подразделения наркоконтроля РОВД за текущий период времени были направлены на проведение профилактических мероприятий, пресечение преступной деятельности наркосбытчиков, выявление и перекрытие каналов поставок и транзита наркотиков, изъятие из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ. По итогам работы 11 месяцев 2019 года РОВД на территории района выявлено 3 преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, возбуждены уголовные дела по ст.328 УК Республики Беларусь. Выявлено два лица, находящихся в состоянии наркотического опьянения в общественном месте. Данные лица привлечены к административной ответственности по ст.17.3 ч.4 КоАП Республики Беларусь. В случае их повторного выявления в состоянии наркотического опьянения в общественном месте лица будут привлечены уже к уголовной ответственности по ст.328 (2) УК Республики Беларусь. 3 лица поставлены на учет к врачу-наркологу.
В районе с целью профилактики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, во взаимодействии с субъектами профилактики проводятся профилактические мероприятия, в том числе тематические киновидеосеансы, проводится разъяснительная работа с учащимися учреждений образования, а также в трудовых коллективах.
Уважаемые жители Кричевщины, если вы обладаете информацией о лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, вы можете круглосуточно сообщить по телефонам (2241)34607, +375297459754, +375336253658.
Группа по наркоконтролю
и противодействию торговле людьми РОВД.

 
 
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На протяжении последних нескольких лет государственная политика в сфере наркоконтроля претерпела серьезные изменения. Принятые всеми заинтересованными в этом...
 
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