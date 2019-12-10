|
За наркотики – к ответственности
11.12.2019 — ЧП | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
На протяжении последних нескольких лет государственная политика в сфере наркоконтроля претерпела серьезные изменения. Принятые всеми заинтересованными в этом направлении комплексные меры позволили несколько оздоровить ситуацию в стране, повернуть общество лицом к проблеме наркотизации и не допустить массового вовлечения молодежи в наркопотребление. Ситуация в стране, складывающаяся в настоящее время, контролируема и достаточно стабильна.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На протяжении последних нескольких лет государственная политика в сфере наркоконтроля претерпела серьезные изменения. Принятые всеми заинтересованными в этом...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)