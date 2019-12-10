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Задержали вблизи границы

11.12.2019 — ЧП | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Из России в Беларусь намеревались ввезти более 23 тонн стеклоомывающей жидкости с метанолом, превышающем в 440 раз предельно допустимые нормы. Товар перемещался в транспортном средстве MAN, движение которого могилевские таможенники приостановили при проведении спецмероприятий вблизи белорусско-российской границы. В грузовом отсеке автомобиля находилась партия спиртосодержащей жидкости российского производства. Сотрудники таможни усомнились в достоверности сведений, заявленных в товаросопроводительных документах и отраженных на маркировке данной продукции, в связи с чем жидкость была направлена на экспертизу.
Эксперты таможенной лаборатории подтвердили подозрения и констатировали, что в состав продукции входит метанол, количество которого превышает предельно допустимые нормы (не более 0,05 объемного процента) более чем в 440 раз. Применение такой продукции представляет серьезную угрозу для здоровья человека.
Ядовитая стеклоомывающая жидкость изъята и передана в УЗ «Могилевский областной центр эпидемио­логии и общественного здоровья».
Материалы по признакам админист­ративного правонарушения, связанного с нарушением санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, установленных техническими регламентами Евразийского экономического союза, направлены в Минис­терство здравоохранения Республики Беларусь, а также в ГУ «Республиканс­кий центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».
По материалам
Могилевской таможни.

 
 
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Из России в Беларусь намеревались ввезти более 23 тонн стеклоомывающей жидкости с метанолом, превышающем в 440 раз предельно допустимые нормы.
 
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