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Задержали вблизи границы
11.12.2019 — ЧП | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Из России в Беларусь намеревались ввезти более 23 тонн стеклоомывающей жидкости с метанолом, превышающем в 440 раз предельно допустимые нормы. Товар перемещался в транспортном средстве MAN, движение которого могилевские таможенники приостановили при проведении спецмероприятий вблизи белорусско-российской границы. В грузовом отсеке автомобиля находилась партия спиртосодержащей жидкости российского производства. Сотрудники таможни усомнились в достоверности сведений, заявленных в товаросопроводительных документах и отраженных на маркировке данной продукции, в связи с чем жидкость была направлена на экспертизу.
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Из России в Беларусь намеревались ввезти более 23 тонн стеклоомывающей жидкости с метанолом, превышающем в 440 раз предельно допустимые нормы.
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