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Безопасный Новый год

11.12.2019 — ЧП | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

В воздухе витает запах Нового года. Он присутствует во всем: в украшенных мишурой и гирляндами улицах и магазинах, в счастливом смехе детворы. Но так ли все празднично и безопасно?

Предновогодний период сопровождается увеличением количества пожаров и травм в результате нарушения правил пожарной безопасности при подготовке к праздникам, неосторожного обращения с пиротехническими изделиями.
С целью предупреждения подобных чрезвычайных ситуаций со 2 декабря в области стартовала республиканская акция «Безопасный Новый год!».
Акция будет проводиться в 4 этапа:
1-й этап – со 2 по 6 декабря прошел в санаториях, оздоровительных цент­рах, профилакториях, домах отдыха, пансионатах, домах ветеранов, центрах социального обслуживания населения. В программе: тематические конкурсы и викторины, беспроиг­рышные лотереи, демонстрация фильмов и роликов по тематике ОБЖ, лекции, направленные на предупреждение ЧС в предновогодне-рождест­венский период.
2-й этап – для того, чтобы школьникам было безопасно на каникулах, с 9 по 17 декабря спасатели отправятся в общеобразовательные учреждения, дома семейного типа, в семьи, где дети находятся в социально опасном положении. Цель: через различные игры и викторины «достучаться до учащихся» и убедить их в том, что детям использовать пиротехнику нельзя.
3-й этап – с 18 по 24 декаб­ря акция проводится в местах продажи пиротехнических изделий, на закрытых и открытых ледовых катках, в детских учреждениях здравоохранения. Акцию будут проводить не спасатели, а… Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи. Профилактические беседы, полезные информационные призы, неповторимые селфи… Все это обязательно будет!
4-й этап – с 26 по 28 декабря Дед Мороз и Снегурочка, «глашатые правил безо­пасности жизнедеятельности» отправятся в крупные торговые и развлекательные центры и другие места с массовым пребыванием людей.
Присоединяйтесь к нашей акции, и вмес­те мы сделаем Новый год безопасным!

 
 
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В воздухе витает запах Нового года. Он присутствует во всем: в украшенных мишурой и гирляндами улицах и магазинах, в счастливом
 
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