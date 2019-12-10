Жительнице Лиды позвонил кибервор и представился сотрудником банка. Спустя минуту она лишилась денежных средств

Источник материала: Вороновская газета





Не установленный пока кибервор позвонил лидчанке 1987 года рождения на мобильный телефон и, представившись якобы сотрудником отдела безопасности банка, завладел реквизитами ее банковской карты, сообщает Лидская газета.

А дальше – дело техники: не больше минуты ему понадобилось, чтобы списать с ее карт-счета тысячу рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение путем использования компьютерной техники».

Как сообщалось ранее, подобные звонки от мошенников гражданам Беларуси поступают повсеместно. Откуда у злоумышленников имеется частичная информация о держателях карт, можно только гадать.

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