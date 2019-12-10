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Жительнице Лиды позвонил кибервор и представился сотрудником банка. Спустя минуту она лишилась денежных средств
11.12.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Не установленный пока кибервор позвонил лидчанке 1987 года рождения на мобильный телефон и, представившись якобы сотрудником отдела безопасности банка, завладел реквизитами ее банковской карты, сообщает
А дальше – дело техники: не больше минуты ему понадобилось, чтобы списать с ее карт-счета тысячу рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение путем использования компьютерной техники».
Как сообщалось ранее, подобные звонки от
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Жительнице Лиды позвонил кибервор и представился сотрудником банка. Спустя минуту она лишилась денежных средств
Не установленный пока кибервор позвонил лидчанке 1987 года рождения на мобильный телефон и, представившись якобы сотрудником отдела безопасности банка, завладел...
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