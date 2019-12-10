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Жительнице Лиды позвонил кибервор и представился сотрудником банка. Спустя минуту она лишилась денежных средств

11.12.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Жительнице Лиды позвонил кибервор и представился сотрудником банка. Спустя минуту она лишилась денежных средств

Не установленный пока кибервор позвонил лидчанке 1987 года рождения на мобильный телефон и, представившись якобы сотрудником отдела безопасности банка, завладел реквизитами ее банковской карты, сообщает Лидская газета.

А дальше – дело техники: не больше минуты ему понадобилось, чтобы списать с ее карт-счета тысячу рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение путем использования компьютерной техники».

Как сообщалось ранее, подобные звонки от мошенников гражданам Беларуси поступают повсеместно. Откуда у злоумышленников имеется частичная информация о держателях карт, можно только гадать.

lidanews.by
 
 
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Не установленный пока кибервор позвонил лидчанке 1987 года рождения на мобильный телефон и, представившись якобы сотрудником отдела безопасности банка, завладел...
 
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