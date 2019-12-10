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Шесть человек погибли в череде перестрелок в Нью-Джерси

11.12.2019 06:25 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один полицейский и пятеро местных жителей погибли в серии перестрелок в Джерси-Сити в американском штате Нью-Джерси.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Двое полицейских были ранены. Перестрелка началась на кладбище и продолжалась перед кошерным супермаркетом, где забаррикадировались подозреваемые.

Намерения нападавших неизвестны, однако власти исключают версию террористической атаки.

Убитый полицейский, 39-летний Джозеф Силз, работал над конфискацией незаконного оружия у жителей штата.

Силз был одним из главных специалистов по разоружению уличных преступников, заявил глава полиции Джерси-Сити Майк Келли.

Келли рассказал, что первая перестрелка завязалась на кладбище около полудня по местному времени (20.00 по минскому времени).

Предполагается, что Силз был убит во время выполнения задания, когда он собирался заговорить с подозреваемыми.

Двое стрелков уехали с места убийства на грузовике и забаррикадировались в кошерном супермаркете, откуда они снова открыли огонь по преследовавшим их полицейским.

На место прибыли десятки сотрудников правоохранительных органов, включая группу захвата и агентов ФБР.

В результате последовавшей перестрелки в супермаркете погибли пять человек, в том числе, как предполагает полиция, и двое стрелков.

По версии шефа полиции, троих посетителей супермаркета застрелили сами подозреваемые. Он подчеркнул, что это предварительная информация.

 
 
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Один полицейский и пятеро местных жителей погибли в серии перестрелок в Джерси-Сити в американском штате Нью-Джерси.
 
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