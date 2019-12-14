ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Солигорском районе столкнулись маршрутка и «Газель». Погибла пассажирка

15.12.2019 09:11 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

15 декабря около 7 часов утра в Солигорском районе произошло ДТП с участием маршрутного такси. Об этом сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.


Изображение: t.me/pressmvd

Маршрутное такси — микроавтобус Volkswagen — двигалось в сторону Солигорска по автодороге Ратково — Солигорск. Возле деревни Кулаки в него врезался автомобиль «Газель», двигавшийся в попутном направлении. От удара «Фольксваген» съехал в левый кювет и врезался правой стороной в дерево. Туда же съехала и «Газель».

В результате погибла 50-летняя пассажирка маршрутного такси. Травмы получили оба водителя и двое пассажиров Volkswagen — они доставлены в больницу.


Изображение: t.me/pressmvd

Изображение: t.me/pressmvd

Изображение: t.me/pressmvd

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, следователи, эксперты, медики. Устанавливаются причины и условия совершения ДТП.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Травмы получили оба водителя и двое пассажиров Volkswagen - они доставлены в больницу.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Браславском районе в озере нашли тело мужчины: он пропал неделю назад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Полымя

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика