В Солигорском районе столкнулись маршрутка и «Газель». Погибла пассажирка

Источник материала: Tut.by

15 декабря около 7 часов утра в Солигорском районе произошло ДТП с участием маршрутного такси. Об этом сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале .



Изображение: t.me/pressmvd

Маршрутное такси — микроавтобус Volkswagen — двигалось в сторону Солигорска по автодороге Ратково — Солигорск. Возле деревни Кулаки в него врезался автомобиль «Газель», двигавшийся в попутном направлении. От удара «Фольксваген» съехал в левый кювет и врезался правой стороной в дерево. Туда же съехала и «Газель».

В результате погибла 50-летняя пассажирка маршрутного такси. Травмы получили оба водителя и двое пассажиров Volkswagen — они доставлены в больницу.



Изображение: t.me/pressmvd



Изображение: t.me/pressmvd



Изображение: t.me/pressmvd

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, следователи, эксперты, медики. Устанавливаются причины и условия совершения ДТП.