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В Браславском районе в озере нашли тело мужчины: он пропал неделю назад
Источник материала: Tut.by
В озере Погоща возле одноименного агрогородка в Браславском районе местные жители 13 декабря нашли тело односельчанина. Скорее всего, мужчина утонул во время рыбалки,
29-летний мужчина пропал еще 5 декабря: в тот день его последний раз видел отец.
Сельчане рассказали, что погибший любил выпить и часто рыбачил с лодки. Эксперты обнаружили в крови мужчины алкоголь. Скорее всего, он пьяный упал в воду из лодки во время рыбалки.
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