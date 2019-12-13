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В Браславском районе в озере нашли тело мужчины: он пропал неделю назад

14.12.2019 20:51 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В озере Погоща возле одноименного агрогородка в Браславском районе местные жители 13 декабря нашли тело односельчанина. Скорее всего, мужчина утонул во время рыбалки, сообщает «Браслаўская звязда».

29-летний мужчина пропал еще 5 декабря: в тот день его последний раз видел отец.

Сельчане рассказали, что погибший любил выпить и часто рыбачил с лодки. Эксперты обнаружили в крови мужчины алкоголь. Скорее всего, он пьяный упал в воду из лодки во время рыбалки.

До этого, с приходом зимы, в Витебской области утонули четыре рыбака.

 
 
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До этого, с приходом зимы, в Витебской области утонули четыре рыбака.
 
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