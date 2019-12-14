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В Калинковичах во двор пенсионеров пришла пьяная женщина и попыталась зарезать 80-летнего хозяина

15.12.2019 13:07 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Калинковичах во двор дома пенсионеров пришла пьяная женщина и попыталась зарезать 80-летнего хозяина. К счастью, он смог дать отпор. Подробности рассказали в МВД.


Инцидент произошел около семи часов утра 12 декабря.

К счастью, мужчина оказал сопротивление и получил лишь незначительные повреждения — царапину на теле и два порезанных пальца. Обидчица убежала, а супруга пострадавшего вызвала милицию.

По пути на вызов опергруппа встретила пьяную девушку. Один из милиционеров обратил внимание на обувь прохожей: черные ботинки были в белой побелке. А на месте, где все произошло, лежала насыпь битого кирпича. Эти и другие факты помогли установить причастность 32-летней местной жительницы к преступлению.

Позже выяснилось, зачем подозреваемая напала на пенсионера. Накануне ночью она выпивала вместе с мужем, утром вышла на улицу попросить у прохожих сигареты. Недалеко от дома встретила компанию, но молодые люди в просьбе отказали, вдобавок еще и оскорбили. Женщина ушла, но через несколько минут вернулась уже с ножом.

Подозреваемой показалось, что кто-то из компании ее обидчиков зашел во двор к пенсионерам, туда и направилась женщина.

Сейчас она находится в ИВС, следственный комитет проводит проверку.

 
 
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Подозреваемой показалось, что кто-то из компании ее обидчиков зашел во двор к пенсионерам, туда и направилась женщина.
 
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