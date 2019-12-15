На пожаре в г. Борисов погиб человек.
На пожаре в Минском районе погибли 2 человека.
По состоянию на 06-00 16.12.2019 нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения не зарегистрировано.
|
Информация об оперативной обстановке за сутки с 06-00 15.12.2019 до 06-00 16.12.2019
Источник материала: Единство
На пожаре в г. Борисов погиб человек.
На пожаре в Минском районе погибли 2 человека.
По состоянию на 06-00 16.12.2019 нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения не зарегистрировано.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За дежурные сутки на территории Минской области зарегистрированы 4 пожара в Борисовском (2), Минском и Солигорском районах.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)