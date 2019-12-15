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Информация об оперативной обстановке за сутки с 06-00 15.12.2019 до 06-00 16.12.2019

16.12.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

На пожаре в г. Борисов погиб человек.

На пожаре в Минском районе погибли 2 человека.

По состоянию на 06-00 16.12.2019 нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения не зарегистрировано.

https://minobl.mchs.gov.by

 
 
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За дежурные сутки на территории Минской области зарегистрированы 4 пожара в Борисовском (2), Минском и Солигорском районах.
 
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