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В Копыле следователи устанавливают потерпевших от мошеннических действий

16.12.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

По данным следствия, жительница райцентра в течение 2019 года под предлогами развития строительного бизнеса, покупки недвижимости завладела денежными средствами пяти граждан на общую сумму более 175 тысяч долларов США.

У следователей имеются основания полагать, что потерпевших от вышеуказанных противоправных действий больше.

Если вы пострадали от действий женщины, просим обратиться в Копыльский РОСК по адресу: г. Копыль, ул. М. Горького, д. 54, или по телефонам: 8 (01719)-5-02-28, 8 (01719)- 5-51-48.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног

 
 
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Копыльским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней женщины, подозреваемой по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное...
 
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