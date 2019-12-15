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Из поезда Минск – Гомель эвакуировали пассажиров
16.12.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Минск – Гомель эвакуировали пассажиров " width="597" height="362">
Инцидент произошел в поезде бизнес-класса Минск – Гомель недалеко от станции Красный Берег, сообщают в соцсетях очевидцы. По словам пассажиров, они увидели две вспышки, после которых из поезда вывели людей. Как развивались события дальше, ОНТ рассказала очевидец ЧП Елена Новикова.
«Пассажиров сажали в поезд дважды. В первый раз посадили, выключили свет, обесточили и начали присоединять локомотив. В тот момент мы были на улице – за нами должна была приехать машина. Когда присоединяли локомотив, снова начались вспышки, как хлопки. Видимо, заклинило. Люди начали выбегать, некоторые прямо без верхней одежды, после чего их перевели во второй состав и снова усадили», – рассказала ОНТ очевидец произошедшего Елена Новикова.
В разговоре пассажирка уточнила, что поезд должен был следовать мимо станции Красный Берег, без остановки.
Елена также отметила высокий профессионализм
Собеседница ОНТ покинула место ЧП своим ходом – ее забрали на машине знакомые, поэтому сообщить, отправился ли поезд в путь, не смогла.
Около 23:00 появилась информация, что пассажиров рассаживают в прибывший дизель.
В МЧС сообщили, что звонков в их службу не поступало,
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Инцидент произошел в поезде бизнес-класса Минск – Гомель недалеко от станции Красный Берег, сообщают в соцсетях очевидцы. По словам пассажиров, они увидели две...
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