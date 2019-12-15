Из поезда Минск – Гомель эвакуировали пассажиров

Источник материала: Вороновская газета

Минск – Гомель эвакуировали пассажиров " width="597" height="362">



Инцидент произошел в поезде бизнес-класса Минск – Гомель недалеко от станции Красный Берег, сообщают в соцсетях очевидцы. По словам пассажиров, они увидели две вспышки, после которых из поезда вывели людей. Как развивались события дальше, ОНТ рассказала очевидец ЧП Елена Новикова.

«Пассажиров сажали в поезд дважды. В первый раз посадили, выключили свет, обесточили и начали присоединять локомотив. В тот момент мы были на улице – за нами должна была приехать машина. Когда присоединяли локомотив, снова начались вспышки, как хлопки. Видимо, заклинило. Люди начали выбегать, некоторые прямо без верхней одежды, после чего их перевели во второй состав и снова усадили», – рассказала ОНТ очевидец произошедшего Елена Новикова.





В разговоре пассажирка уточнила, что поезд должен был следовать мимо станции Красный Берег, без остановки.

Елена также отметила высокий профессионализм проводниц поезда – их действия были четкими и слаженными. Во время остановки сотрудники станции Красный Берег предложили пассажирам горячий чай.

Собеседница ОНТ покинула место ЧП своим ходом – ее забрали на машине знакомые, поэтому сообщить, отправился ли поезд в путь, не смогла.





Около 23:00 появилась информация, что пассажиров рассаживают в прибывший дизель.

В МЧС сообщили, что звонков в их службу не поступало, сотрудники БЖД справляются самостоятельно.

ОНТ