На предприятии в Бобруйске взорвался накопитель - пострадали два работника

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске днем 13 декабря разорвался ресивер на предприятии. На каком именно — не уточняется. Пострадали два работника, говорится в сообщении Следственного комитета.





Разрыв ресивера на предприятии произошел при выполнении работ. В результате происшествия травмы получили два сотрудника — 36 и 25 лет. Мужчины в больнице.

Обстоятельства ЧП выясняют. По предварительным данным, разрыв ресивера мог произойти как в результате неправильных действий работников предприятия, так и по причине некачественного оборудования. Назначена экспертиза.