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На предприятии в Бобруйске взорвался накопитель - пострадали два работника

16.12.2019 13:54 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске днем 13 декабря разорвался ресивер на предприятии. На каком именно — не уточняется. Пострадали два работника, говорится в сообщении Следственного комитета.


Разрыв ресивера на предприятии произошел при выполнении работ. В результате происшествия травмы получили два сотрудника — 36 и 25 лет. Мужчины в больнице.

Обстоятельства ЧП выясняют. По предварительным данным, разрыв ресивера мог произойти как в результате неправильных действий работников предприятия, так и по причине некачественного оборудования. Назначена экспертиза.

 
 
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Разрыв ресивера мог произойти как в результате неправильных действий работников предприятия, так и по причине некачественного оборудования
 
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