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На предприятии в Бобруйске взорвался накопитель - пострадали два работника
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске днем 13 декабря разорвался ресивер на предприятии. На каком именно — не уточняется. Пострадали два работника,
Разрыв ресивера на предприятии произошел при выполнении работ. В результате происшествия травмы получили два сотрудника — 36 и 25 лет. Мужчины в больнице.
Обстоятельства ЧП выясняют. По предварительным данным, разрыв ресивера мог произойти как в результате неправильных действий работников предприятия, так и по причине некачественного оборудования. Назначена экспертиза.
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Разрыв ресивера мог произойти как в результате неправильных действий работников предприятия, так и по причине некачественного оборудования
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