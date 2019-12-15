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«Американский бизнесмен» в соцсетях выманил у белоруски 3,5 тысячи долларов
Источник материала: Tut.by
Минчанка поверила в соцсетях неизвестному, который представился американским бизнесменом и попросил прислать денег. Об этом
В соцсетях к минчанке постучался неизвестный. Он представился американским бизнесменом Скоттом Моррисом. Мужчина располагал к себе, слово за слово — белоруска прониклась симпатией к новому знакомому.
Виртуальный собеседник рассказал, что хочет открыть и зарегистрировать на нее некий фонд. Это позволит женщине получать дополнительный доход. Чтобы оформить документы, нужно было переслать ему 500 долларов. Женщина согласилась и перевела нужную сумму. После этого с ней связался якобы адвокат бизнесмена, и заверил, что все прошло хорошо. Затем попросил еще почти три тысячи долларов для открытия счета в банке и оформления карточки. Но и в этот раз она не почувствовала подвоха, а послушно отдала деньги. После второго платежа новые знакомые перестали выходить на связь, а потерпевшая обратилась в милицию.
Правоохранители установили, что деньги переведены в Австрию. Материалы проверки передали в следственные органы.
Милиция снова напоминает, что ни под какими предлогами нельзя переводить виртуальным знакомым деньги и сообщать реквизиты своих банковских карт и счетов.
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Женщина перевела мошеннику сначала 500 долларов, а потом - три тысячи долларов.
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