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В Гродно пьяная компания вытащила из такси пассажирок и начала их избивать

16.12.2019 13:37 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно пьяная компания вытащила из такси двух пассажирок и избила их. Все потому, что мужчина и две его подруги вызвали машину и ждали ее на улице. Когда во дворе увидели автомобиль, то подумали, что это за ними, однако в салоне находились две женщины. Завязалась ссора, в которой пострадали пассажирки, сообщает милиция региона.


Фото: TUT.BY

Трое жителей Гродно — 30-летний мужчина и две его 23-летние подруги — выпивали в квартире на проспекте Янки Купалы. После застолья они решили отправиться в ночной клуб на такси, вызвали машину и вышли ждать ее на улицу. Вскоре автомобиль появился во дворе, однако, как позже выяснилось, он приехал не за этой компанией. В салоне были две пассажирки, которые ехали домой, а водитель перепутал поворот, поэтому и заехал в этот двор.

Подвыпившая компания не поверила, что машина приехала не за ними. В итоге произошел конфликт: пока мужчина разговаривал с водителем, две девушки стали разбираться с пассажирками. Те попытались объяснить, что они сели в такси в другом конце города и едут домой. Но в итоге пьяная компания вытянула девушек из салона и стали их избивать, а потом нападавшие скрылись во дворах.

Потерпевшие обратились за помощью в милицию.

Чуть позже хулиганов задержали.

 
Теги: Гродно
 
 
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Мужчина и две его подруги вызвали машину и ждали ее на улице. Когда во дворе увидели автомобиль, то подумали, что это за ними, однако в салоне находились две женщины....
 
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