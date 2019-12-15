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Работник порта в последний момент заметил падающий на него кран: посмотрите, чем все закончилось

16.12.2019 17:14 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Момент невероятного везения сняла камера наблюдения в Нидерландах: работник порта в самый последний момент увидел, как на него падает стрела крана! До этого мужчина просто смотрел в свой телефон, и если бы не его реакция, все могло бы закончиться трагедией. Посмотрите, как все произошло.

 
 
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