Нештатная ситуация на производстве ООО "ЛидаТехмаш"

Источник материала: Ивьевский край

11 декабря в 12:05 диспетчеру Ивьевского РОЧС поступило сообщение о возгорании кровли здания котельной ООО «ЛидаТехмаш». К месту вызова незамедлительно были направлены пожарные расчеты МЧС.

По прибытии к месту вызова спасатели обнаружили открытое горение кровли и приступили к тушению.

Как выяснилось позже, на момент пожара в здании котельной находились 2 человека, которые покинули здание котельной самостоятельно и, вместе с остальными работниками объекта, приступили к самостоятельному тушению имеющимися огнетушителями.

Окончательно ликвидировать загорание сумели лишь прибывшие работники МЧС.

В результате пожара повреждена кровля котельной. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается, рассматривается версия нарушения правил устройства и монтажа печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

МЧС напоминает: будь это отопительный котел или печь – все они представляют собой опасность. Необходимо соблюдать определенные требования, которые предъявляются для противопожарной отступки и разделки, дабы исключить тепловое воздействие на близлежащие сгораемые конструкции.

Ивьевский РОЧС.