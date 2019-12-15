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На Гродненщине за выходные произошло 37 аварии, больше полусотни водителей превысили скорость, а 78 пешеходов нарушили ПДД

16.12.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На Гродненщине за выходные произошло 37 аварии, больше полусотни водителей превысили скорость, а 78 пешеходов нарушили ПДД

За минувшие выходные в Гродненской области произошли 37 ДТП.

В одном из них человек получил серьезные травмы.

За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 15 водителей. За превышение скорости оштрафованы 58 водителей.

19 человек управляли автомобилями без прав.

87 водителей и пассажиров, проигнорировали обязательное требование о пристегивании ремнями безопасности. За нарушение ПДД к ответственности привлечены 76 пешеходов: 37 за отсутствие световозвращающих элементов в темное время суток, 14 – находились в состоянии алкогольного опьянения.

В субботу, 14 декабря, в Гродненском районе пострадал пешеход.

https://grodnonews.by/

 
 
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За минувшие выходные в Гродненской области произошли 37 ДТП. В одном из них человек получил серьезные травмы. За управление транспортными средствами в состоянии...
 
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