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На Гродненщине за выходные произошло 37 аварии, больше полусотни водителей превысили скорость, а 78 пешеходов нарушили ПДД
16.12.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
За минувшие выходные в Гродненской области произошли 37 ДТП.
В одном из них человек получил серьезные травмы.
За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 15 водителей. За превышение скорости оштрафованы 58 водителей.
19 человек управляли автомобилями без прав.
87 водителей и пассажиров, проигнорировали обязательное требование о пристегивании ремнями безопасности. За нарушение ПДД к ответственности привлечены 76 пешеходов: 37 за отсутствие световозвращающих элементов в темное время суток, 14 – находились в состоянии алкогольного опьянения.
В субботу, 14 декабря,
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На Гродненщине за выходные произошло 37 аварии, больше полусотни водителей превысили скорость, а 78 пешеходов нарушили ПДД
За минувшие выходные в Гродненской области произошли 37 ДТП. В одном из них человек получил серьезные травмы. За управление транспортными средствами в состоянии...
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