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В Минске горела квартира на Денисовской, погибли два человека
Источник материала: Tut.by
Днем 16 декабря загорелась квартира на улице Денисовской в Минске. Причины пожара, в результате которого погибли два человека, устанавливаются. Об этом
Сообщение о пожаре в многоэтажном доме № 2 по улице Денисовской поступило спасателям в 16.25. В результате пожара погибли два человека — 58 и 62 лет.
Причина пожара устанавливается.
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Сообщение о пожаре в многоэтажном доме № 2 по улице Денисовской поступило спасателям в 16.25. В результате пожара погибли два человека - 58 и 62 лет.
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