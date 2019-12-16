В Минске горела квартира на Денисовской, погибли два человека

Источник материала: Tut.by

Днем 16 декабря загорелась квартира на улице Денисовской в Минске. Причины пожара, в результате которого погибли два человека, устанавливаются. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре в многоэтажном доме № 2 по улице Денисовской поступило спасателям в 16.25. В результате пожара погибли два человека — 58 и 62 лет.

Причина пожара устанавливается.