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В Минске горела квартира на Денисовской, погибли два человека

17.12.2019 07:50 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 16 декабря загорелась квартира на улице Денисовской в Минске. Причины пожара, в результате которого погибли два человека, устанавливаются. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре в многоэтажном доме № 2 по улице Денисовской поступило спасателям в 16.25. В результате пожара погибли два человека — 58 и 62 лет.

Причина пожара устанавливается.

 
Теги: Минск
 
 
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Сообщение о пожаре в многоэтажном доме № 2 по улице Денисовской поступило спасателям в 16.25. В результате пожара погибли два человека - 58 и 62 лет.
 
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