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ГАИ: самым аварийным днём на прошлой неделе стал понедельник

17.12.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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ГАИ: самым аварийным днём на прошлой неделе стал понедельник
За прошедшую неделю на Брестчине произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли и 11 травмированы. Об этом сообщает ГАиП ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Большая часть – восемь дорожно-транспортных происшествий – произошла по вине водителей, один из которых не имел права управления транспортным средством.

ГАИ: самым аварийным днём на прошлой неделе стал понедельник
Вечером 9 декабря 16-летняя девушка пострадала в ДТП в Пинске.

 

Семь пешеходов стали участниками ДТП, один человек погиб. Стоит отметить, что в четырех случаях сами пешие участники дорожного движения нарушили ПДД.


ГАИ: самым аварийным днём на прошлой неделе стал понедельник
Например, 12 декабря в Пинске переходившая дорогу вне перехода пенсионерка попала под колёса авто.

 

Самыми аварийными часами на прошлой неделе стало время с 16.00 до 20.00, а самым аварийным днем – понедельник.

Госавтоинспекторы напомнили участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.

 
 
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> За прошедшую неделю на Брестчине произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли и 11 травмированы. Об этом...
 
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