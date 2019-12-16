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ГАИ: самым аварийным днём на прошлой неделе стал понедельник
17.12.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Большая часть – восемь дорожно-транспортных происшествий – произошла по вине водителей, один из которых не имел права управления транспортным средством.
Семь пешеходов стали участниками ДТП, один человек погиб. Стоит отметить, что в четырех случаях сами пешие участники дорожного движения нарушили ПДД.
Самыми аварийными часами на прошлой неделе стало время с 16.00 до 20.00, а самым аварийным днем – понедельник.
Госавтоинспекторы напомнили участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.
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