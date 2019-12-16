ГАИ: самым аварийным днём на прошлой неделе стал понедельник

Источник материала: Полесская правда



За прошедшую неделю на Брестчине произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли и 11 травмированы. Об этом сообщает ГАиП ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Большая часть – восемь дорожно-транспортных происшествий – произошла по вине водителей, один из которых не имел права управления транспортным средством.



Вечером 9 декабря 16-летняя девушка пострадала в ДТП в Пинске.

Семь пешеходов стали участниками ДТП, один человек погиб. Стоит отметить, что в четырех случаях сами пешие участники дорожного движения нарушили ПДД.





Например, 12 декабря в Пинске переходившая дорогу вне перехода пенсионерка попала под колёса авто.

Самыми аварийными часами на прошлой неделе стало время с 16.00 до 20.00, а самым аварийным днем – понедельник.

Госавтоинспекторы напомнили участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.