Мужчину засыпало землей в котловане в Белыничах, но его спасли

Источник материала: Tut.by

В Белыничах 16 декабря мужчину засыпало землей в котловане, сообщили в МЧС. Его спасли и даже в больницу не положили — все обошлось.

Мужчина прокладывал канализацию, когда около 16.40 его засыпало землей. Его достали из котлована спасатели.

В медпомощи 30-летний житель поселка Буйничи Могилевского района не нуждался.