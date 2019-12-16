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Мужчину засыпало землей в котловане в Белыничах, но его спасли
Источник материала: Tut.by
В Белыничах 16 декабря мужчину засыпало землей в котловане,
Мужчина прокладывал канализацию, когда около 16.40 его засыпало землей. Его достали из котлована спасатели.
В медпомощи 30-летний житель поселка Буйничи Могилевского района не нуждался.
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30-летнего могилевчанина даже в больницу не положили.
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