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Мужчину засыпало землей в котловане в Белыничах, но его спасли

17.12.2019 10:45 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Белыничах 16 декабря мужчину засыпало землей в котловане, сообщили в МЧС. Его спасли и даже в больницу не положили — все обошлось.

Мужчина прокладывал канализацию, когда около 16.40 его засыпало землей. Его достали из котлована спасатели.

В медпомощи 30-летний житель поселка Буйничи Могилевского района не нуждался.

 
 
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30-летнего могилевчанина даже в больницу не положили.
 
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