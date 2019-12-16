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В Шумилинском районе под поезд попал парень. Он шел по путям
Источник материала: Tut.by
Трагический случай произошел около половины одиннадцатого вечера 16 декабря на станции Глушанино в Шумилинском районе,
Под грузовой поезд попал 27-летний житель Полоцкого района. В момент движения состава он находился на путях.
Мужчина получил смертельные травмы.
При себе у молодого человека находились билет и паспорт. По предварительным данным, парень проехал нужную ему остановку, вышел из поезда и возвращался назад по железнодорожным путям,
Проводится проверка.
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Трагический случай произошел около половины одиннадцатого вечера 16 декабря на станции Глушанино в Шумилинском районе.
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