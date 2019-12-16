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В Шумилинском районе под поезд попал парень. Он шел по путям

17.12.2019 14:28 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Трагический случай произошел около половины одиннадцатого вечера 16 декабря на станции Глушанино в Шумилинском районе, сообщает милиция региона.


Фото: pixabay.com

Под грузовой поезд попал 27-летний житель Полоцкого района. В момент движения состава он находился на путях.

Мужчина получил смертельные травмы.

При себе у молодого человека находились билет и паспорт. По предварительным данным, парень проехал нужную ему остановку, вышел из поезда и возвращался назад по железнодорожным путям, сообщает СК.

Проводится проверка.

 
 
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Трагический случай произошел около половины одиннадцатого вечера 16 декабря на станции Глушанино в Шумилинском районе.
 
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