В Шумилинском районе под поезд попал парень. Он шел по путям

Источник материала: Tut.by

Трагический случай произошел около половины одиннадцатого вечера 16 декабря на станции Глушанино в Шумилинском районе, сообщает милиция региона.



Фото: pixabay.com

Под грузовой поезд попал 27-летний житель Полоцкого района. В момент движения состава он находился на путях.

Мужчина получил смертельные травмы.

При себе у молодого человека находились билет и паспорт. По предварительным данным, парень проехал нужную ему остановку, вышел из поезда и возвращался назад по железнодорожным путям, сообщает СК.

Проводится проверка.