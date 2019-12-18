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В Пинске злоумышленник обчистил гараж
19.12.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– Задержанный дал признательные показания. Он рассказал, что замок гаража вскрыл путем подбора ключа. Шины продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. Следователями дана правовая оценка его действиям, – рассказал старший инспектор ГИОС Пинского ГОВД Александр Костюкевич.
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> Пинчанка обратилась с заявлением в ГОВД, сообщив, что из ее гаража пропали четыре автомобильные шины. Сыщикам удалось установить подозреваемого. Им оказался...
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