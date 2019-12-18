В Пинске злоумышленник обчистил гараж

Источник материала: Полесская правда



Пинчанка обратилась с заявлением в ГОВД, сообщив, что из ее гаража пропали четыре автомобильные шины. Сыщикам удалось установить подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражи 55-летний пинчанин.

– Задержанный дал признательные показания. Он рассказал, что замок гаража вскрыл путем подбора ключа. Шины продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. Следователями дана правовая оценка его действиям, – рассказал старший инспектор ГИОС Пинского ГОВД Александр Костюкевич.