За убийство бабушки 14 лет тюрьмы. Жителю Борисова огласили приговор

Источник материала: Единство

Обвиняемый по делу об убийстве бабушки — 41-летний житель Борисова. Установлено, что он 7 мая 2019 года, находясь по месту жительства в нетрезвом состоянии, во время ссоры нанес своей 84-летней бабушке один удар руками в грудь, а когда пожилая женщина упала на пол, он продолжил ее избивать. Мужчина нанес бабушке не менее 14 ударов руками в область нижних и верхних конечностей и не менее 11 ударов ножом в область шеи. От причиненных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

На судебном заседании борисовчанин признал, что убийство совершил во время внезапно возникшей ссоры на почве давно сложившихся личных неприязненных отношений. Кроме того, виновность обвиняемого подтверждена собранными по делу и исследованными в суде доказательствами.

Минский областной суд назначил мужчине наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также его будут лечить от хронического алкоголизма.

Приговор суда не обжаловался и не опротестовывался и вступил в законную силу.