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С директора ОАО «Борисовский консервный завод» взыскана солидная сумма за причиненный ущерб предприятию

19.12.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

В ходе рассмотрения гражданского дела по вышеуказанному иску прокурора судом установлено, что ОАО «Борисовский консервный завод» было допущено нарушение, выразившееся в несвоевременной выплате работникам среднего заработка за время трудовых отпусков и окончательного расчета при увольнении с сентября 2018 по март 2019 года.

В соответствии с контрактом, заключенным с директором ОАО «Борисовский консервный завод», он был обязан выплачивать заработную плату работникам в установленные сроки, но не реже одного раза в месяц. Однако выплата заработной платы за время трудовых отпусков и окончательного расчета при увольнении работникам была произведена с нарушениями сроков, установленных законодательством.

В связи с этим, предприятие было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.19 КоАП Республики Беларусь с наложением штрафа в размере 15 базовых величин в сумме 382, 50 рублей. Штрафные санкции были выплачены ОАО «Борисовский консервный завод» в полном объеме. Таким образом, предприятию был причинен ущерб.

Решение суда не было обжаловано либо опротестовано и, соответственно, вступило в законную силу.

Из этого следует, что наниматель, в лице директора ОАО «Борисовский консервный завод», осуществлял свою руководящую деятельность ненадлежащим образом.

В соответствии со ст. 400 ТК Республики Беларусь, работник может быть привлечен к материальной ответственности вследствие причинения ущерба нанимателю противоправным виновным поведением при исполнении трудовых обязанностей. Согласно ст. 402 ТК Республики Беларусь работник, как правило, несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный по его вине нанимателю.

В соответствии с п. 3 Постановления Пленума Верховного суда Республики № 2 «О применении судами законодательства о материальной ответственности работников за ущерб, причиненный нанимателю при исполнении трудовых обязанностей» выплаты в виде штрафа, взысканные с нанимателя по вине работника являются прямым ущербом для организации и подлежат возмещению за счет виновных лиц. В соответствии с ч. 2 п. 17 вышеуказанного Постановления Пленума Верховного суда Республики Беларусь № 2, виновные должностные лица несут материальную ответственность в полном объеме.

Таким образом, поскольку директором ОАО «Борисовский консервный завод» были допущены нарушения сроков по выплатам зарплаты за время трудовых отпусков и окончательного расчета при увольнении работников, ущерб в виде штрафа был взыскан с него в полном объеме.       

И. БЫКОВА, помощник прокурора Борисовского района, юрист 2 класса                                                                            

 
 
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Решением суда Борисовского района иск прокурора в интересах ОАО «Борисовский консервный завод» к директору данного предприятия о взыскании 382 рублей 50 копеек...
 
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