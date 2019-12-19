ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В квартире в Колодищах нашли тело мужчины, задержан его 23-летний сын

20.12.2019 01:07 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В одной из квартир в доме в Колодищах Минского района нашли тело 45-летнего мужчины без признаков жизни, сообщает Следственный комитет.


Фото взято с сайта: sk.gov.by

Тело мужчины следователи нашли 19 декабря. По результатам первоначальных проверочных мероприятий возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 147 (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса.

По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний сын мужчины. С ним работают следователи.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В одной из квартир в доме в Колодищах Минского района нашли тело 45-летнего мужчины без признаков жизни.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
С директора ОАО «Борисовский консервный завод» взыскана солидная сумма за причиненный ущерб предприятию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика