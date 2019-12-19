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В квартире в Колодищах нашли тело мужчины, задержан его 23-летний сын
Источник материала: Tut.by
В одной из квартир в доме в Колодищах Минского района нашли тело 45-летнего мужчины без признаков жизни,
Тело мужчины следователи нашли 19 декабря. По результатам первоначальных проверочных мероприятий возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 147 (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса.
По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний сын мужчины. С ним работают следователи.
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В одной из квартир в доме в Колодищах Минского района нашли тело 45-летнего мужчины без признаков жизни.
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