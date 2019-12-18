«Накосячил. Ничего не помню». Мужчина в Витебске напился в гостях и разгромил подземный переход

Источник материала: Tut.by

Житель Витебска в ночь на 14 декабря разбил несколько плит в подземном переходе на пересечении Московского проспекта с улицей Петруся Бровки. Это попало на камеру видеонаблюдения, сообщает УВД.



Фото: Юрий Шепелев, «Народные новости Витебска»

Примечательно, что повреждения находились рядом с табличкой, предупреждающей о видеонаблюдении. Записи камер и помогли установить приметы мужчины и детали происшествия.

На видео видно, как около трех часов ночи мужчина бродит по переходу, затем несколько раз пытается разбить облицовку стены. Наконец ему это удается. После чего он бросает обломок плитки в видеокамеру, желая вывести ее из строя.

В милиции витеблянин объяснил, что в ту ночь возвращался домой по переходу после застолья у друзей. Что делал — не помнит. Но утром осознал, что разбил облицовку, и попытался самостоятельно ее восстановить.

— Накосячил, набедокурил, — пояснил он свой поступок милиции.

Оценку действиям мужчины даст СК.