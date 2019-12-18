ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Накосячил. Ничего не помню». Мужчина в Витебске напился в гостях и разгромил подземный переход

19.12.2019 16:13 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Житель Витебска в ночь на 14 декабря разбил несколько плит в подземном переходе на пересечении Московского проспекта с улицей Петруся Бровки. Это попало на камеру видеонаблюдения, сообщает УВД.


Фото: Юрий Шепелев, «Народные новости Витебска»

Примечательно, что повреждения находились рядом с табличкой, предупреждающей о видеонаблюдении. Записи камер и помогли установить приметы мужчины и детали происшествия.

На видео видно, как около трех часов ночи мужчина бродит по переходу, затем несколько раз пытается разбить облицовку стены. Наконец ему это удается. После чего он бросает обломок плитки в видеокамеру, желая вывести ее из строя.

В милиции витеблянин объяснил, что в ту ночь возвращался домой по переходу после застолья у друзей. Что делал — не помнит. Но утром осознал, что разбил облицовку, и попытался самостоятельно ее восстановить.

— Накосячил, набедокурил, — пояснил он свой поступок милиции.

Оценку действиям мужчины даст СК.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Витебска в ночь на 14 декабря разбил несколько плит в подземном переходе на пересечении Московского проспекта с улицей Петруся Бровки. Это попало на камеру...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Психически больной пенсионер в Могилеве заперся дома и угрожал тяжелобольной жене. Привлекли ОМОН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика