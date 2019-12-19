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В одной из деревень Вороновского района горел дачный дом
20.12.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
19 декабря в 23.45 поступило сообщение о пожаре в дачном доме в деревне Потелюнцы Вороновского района. В результате уничтожена кровля, повреждены перекрытие, стены и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.
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19 декабря в 23.45 поступило сообщение о пожаре в дачном доме в деревне Потелюнцы Вороновского района. В результате уничтожена кровля, повреждены перекрытие, стены и...
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