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В Бобруйске мальчик застрял на дереве - его вызволили спасатели

20.12.2019 10:45 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске вечером 19 декабря спасатели помогли мальчику — он застрял на дереве. Все обошлось, ребенок не пострадал и в медпомощи не нуждался, сообщили в МЧС.


Спасателей вызвали в 17.28. Сообщили, что на улице Ульяновской с дерева не может слезть мальчик. Ребенок пытался забраться на дерево, но оступился, и нога застряла между стволами.

При помощи специального инструмента ногу мальчика освободили.

 
 
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Ребенок пытался взобраться на дерево, но оступился.
 
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