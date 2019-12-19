В Бобруйске мальчик застрял на дереве - его вызволили спасатели

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске вечером 19 декабря спасатели помогли мальчику — он застрял на дереве. Все обошлось, ребенок не пострадал и в медпомощи не нуждался, сообщили в МЧС.





Спасателей вызвали в 17.28. Сообщили, что на улице Ульяновской с дерева не может слезть мальчик. Ребенок пытался забраться на дерево, но оступился, и нога застряла между стволами.

При помощи специального инструмента ногу мальчика освободили.