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В Бобруйске мальчик застрял на дереве - его вызволили спасатели
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске вечером 19 декабря спасатели помогли мальчику — он застрял на дереве. Все обошлось, ребенок не пострадал и в медпомощи не нуждался,
Спасателей вызвали в 17.28. Сообщили, что на улице Ульяновской с дерева не может слезть мальчик. Ребенок пытался забраться на дерево, но оступился, и нога застряла между стволами.
При помощи специального инструмента ногу мальчика освободили.
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Ребенок пытался взобраться на дерево, но оступился.
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