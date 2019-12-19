Источник материала: Виртуальный Брест

Оперативными сотрудниками Московского и Кобринского РОВД выявлены факты нарушений правил хранения пиротехнических изделий.

Бресте и Кобрине выявили нарушение правил хранения пиротехники" alt="Оперативники в Бресте и Кобрине выявили нарушение правил хранения пиротехники" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2019/12/1576830973985960.jpg" style="width: 750px; height: 359px;">



Индивидуальный предприниматель в Кобрине прямо с витрины продавал товар с повышенным классом опасности, который предусмотрено хранить в ящиках или специально отведенной комнате. Более 200 единиц пиротехники изъято правоохранителями.

В Бресте милиционерами выявлено аналогичное нарушение. Товар изъят.

Помните! Использовать пиротехнику рекомендуется в строгом соответствии с прилагаемой к ней инструкцией. Это снизит риск причинения вреда жизни и здоровью окружающих, а также имуществу и окружающей среде. Для запуска пиротехники следует отойти на указанное в инструкции безопасное расстояние от случайных прохожих, близлежащих зданий, сооружений и автомобилей. Запрещается использовать пиротехнику: в зданиях, сооружениях и помещениях, на территории баз отдыха, детских оздоровительных лагерей и в местах проведения массовых мероприятий.

#профилактика - за незаконную реализацию пиротехнических изделий нарушители привлекаются к административной ответственности по ст. 12.7 КоАП (Незаконная предпринимательская деятельность), которая предусматривает штраф в отношении физических лиц в размере от 10 до 50 базовых величин, в отношении индивидуального предпринимателя – от 10 до 200 базовых величин с конфискацией дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации, или лишение права заниматься определенной деятельностью, а на юридическое лицо – до 500 базовых величин с конфискацией дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации, или лишение права заниматься определенной деятельностью; - несанкционированное использование пиротехнических средств в общественных местах расценивается как мелкое хулиганство (ст. 17.1. КоАП Республики Беларусь), за совершение которого предусмотрен штраф в размере от 2 до 30 базовых величин или административный арест на срок до 15 суток; - если ребенка задержат за использование пиротехнических изделий, то к административной ответственности по ст. 9.4. КоАП Республики Беларусь (Невыполнение обязанностей по воспитанию детей) будут привлечены его родители. Статья предусматривает предупреждение либо штраф в размере до 10 базовых величин.

Статья 23.48 КоАП Республики Беларусь. Нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или пиротехническими изделиями 1. Нарушение правил учета, хранения, использования, перевозки или пересылки огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывоопасных, легковоспламеняющихся, едких веществ или пиротехнических изделий, - влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до десяти базовых величин. 2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, - влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации либо лишение специального права с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации.

Старший инспектор ОИОС УВД Александра Захарова

фото Кобринского РОВД