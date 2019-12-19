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В Пинском районе разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП после смертельного наезда на пешехода

20.12.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинском районе разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП после смертельного наезда на пешехода
В Пинском районе ведётся поиск водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в ОИОС УВД Брестского облисполкома.

По предварительной информации, вчера, 19 декабря, с 22.00 до 23.20 на 419-м километре автодороги М-10 «Кобрин-Гомель-граница РФ» (территория Пинского района между придорожным кафе и путепроводом с автодорогой Р-6 ) неустановленным автомобилем был совершён наезд на пешехода (72-летнего жителя д. Посеничи), который погиб на месте происшествия. Водитель с места аварии скрылся. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Если вы стали очевидцем данного ДТП или располагаете записью видеорегистратора момента аварии, просьба оказать содействие и позвонить по телефону (8-0162) 23-62-62 или 102.

Фото ОИОС УВД

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В Пинском районе разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП после смертельного наезда на пешехода В Пинском районе разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП после смертельного наезда на пешехода В Пинском районе разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП после смертельного наезда на пешехода В Пинском районе разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП после смертельного наезда на пешехода В Пинском районе разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП после смертельного наезда на пешехода В Пинском районе разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП после смертельного наезда на пешехода

 
Теги: Гомель
 
 
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