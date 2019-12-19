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В Пинском районе женщина спасла на пожаре односельчанина

20.12.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинском районе женщина спасла на пожаре односельчанина
Подробности вчерашнего происшествия корреспонденту pinsknews.by сообщили в Брестском областном управлении МЧС:

– 19 декабря около 8 часов вечера жительница агрогородка Сошно позвонила в ГРОЧС и сообщила о возгорании дома на улице Центральной, в котором проживает ее 69-летний односельчанин. К моменту прибытия подразделений МЧС к месту вызова дом полностью охвачен огнем, кровля частично обрушилась. Еще до прибытия спасателей 27-летняя соседка зашла в дом, обнаружила хозяина на кровати в жилой комнате и вытащила его на свежий воздух. С отравлением угарным газом и ожогами мужчина был госпитализирован.

Пожар повредил кровлю, перекрытие и имущество в доме. Его причина устанавливается.

В Пинском районе женщина спасла на пожаре односельчанина
 В Пинском районе женщина спасла на пожаре односельчанина

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В Пинском районе женщина спасла на пожаре односельчанина В Пинском районе женщина спасла на пожаре односельчанина В Пинском районе женщина спасла на пожаре односельчанина В Пинском районе женщина спасла на пожаре односельчанина В Пинском районе женщина спасла на пожаре односельчанина В Пинском районе женщина спасла на пожаре односельчанина

 
 
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> Подробности вчерашнего происшествия корреспонденту pinsknews.by сообщили в Брестском областном управлении МЧС: – 19 декабря около 8 часов вечера жительница...
 
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