В Пинском районе женщина спасла на пожаре односельчанина

Источник материала: Полесская правда



Подробности вчерашнего происшествия корреспонденту pinsknews.by сообщили в Брестском областном управлении МЧС :

– 19 декабря около 8 часов вечера жительница агрогородка Сошно позвонила в ГРОЧС и сообщила о возгорании дома на улице Центральной, в котором проживает ее 69-летний односельчанин. К моменту прибытия подразделений МЧС к месту вызова дом полностью охвачен огнем, кровля частично обрушилась. Еще до прибытия спасателей 27-летняя соседка зашла в дом, обнаружила хозяина на кровати в жилой комнате и вытащила его на свежий воздух. С отравлением угарным газом и ожогами мужчина был госпитализирован.

Пожар повредил кровлю, перекрытие и имущество в доме. Его причина устанавливается.







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