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В Пинском районе женщина спасла на пожаре односельчанина
20.12.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– 19 декабря около 8 часов вечера жительница агрогородка Сошно позвонила в ГРОЧС и сообщила о возгорании дома на улице Центральной, в котором проживает ее 69-летний односельчанин. К моменту прибытия подразделений МЧС к месту вызова дом полностью охвачен огнем, кровля частично обрушилась. Еще до прибытия спасателей 27-летняя соседка зашла в дом, обнаружила хозяина на кровати в жилой комнате и вытащила его на свежий воздух. С отравлением угарным газом и ожогами мужчина был госпитализирован.
Пожар повредил кровлю, перекрытие и имущество в доме. Его причина устанавливается.
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