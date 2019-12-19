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В Пинском районе женщина вынесла из горящей избы соседа

20.12.2019 15:39 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

19 декабря в агрогородке Сошна Пинского района загорелся жилой дом. 69-летнего хозяина спасла его соседка, сообщает МЧС.


Фото: МЧС

Пожар разгорелся в доме на улице Центральной. К моменту приезда спасателей здание было полностью охвачено огнем. 69-летний хозяин дома спасся благодаря своей 27-летней соседке. Когда девушка увидела, что начался пожар, она забежала в дом и нашла пенсионера, который лежал на кровати в жилой комнате. Соседка вытащила его на свежий воздух.

Его забрали медики с диагнозом «отравление продуктами горения, ожоги».

Причина пожара устанавливается.

 
 
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