|
В Пинском районе женщина вынесла из горящей избы соседа
Источник материала: Tut.by
19 декабря в агрогородке Сошна Пинского района загорелся жилой дом. 69-летнего хозяина спасла его соседка, сообщает
Пожар разгорелся в доме на улице Центральной. К моменту приезда спасателей здание было полностью охвачено огнем. 69-летний хозяин дома спасся благодаря своей 27-летней соседке. Когда девушка увидела, что начался пожар, она забежала в дом и нашла пенсионера, который лежал на кровати в жилой комнате. Соседка вытащила его на свежий воздух.
Его забрали медики с диагнозом «отравление продуктами горения, ожоги».
Причина пожара устанавливается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время пожара сосед спал.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)