Ударил жену хлебницей и едва не утопил в ванне — дело борисовчанина в суде

Источник материала: Единство

Как рассказал МЛЫН.BY заместитель прокурора Борисовского района Николай Литвин, в один из ноябрьских дней мужчина вернулся с рыбалки и стал набирать воду в ванну, чтобы помыться. В это же время выпивал с женой. Внезапно между супругами произошел конфликт.

Обвиняемый ударил жену по голове — хлебницей и четыре раза рукой, а когда та оказалась возле ванны, толкнул ее внутрь и, схватив за шею, начал топить. Увидев, что жена стала захлебываться, муж испугался и отпустил ее.

Борисовчанка вызвала милицию, однако писать заявление отказалась. У женщины диагностированы многочисленные кровоподтеки, побои и ссадины.

Как отметил Николай Литвин, несмотря на то, что потерпевшая отказалась писать заявление, прокуратура района приняла решение о возбуждении уголовного дела по статье 186 «Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества». Ведь борисовчанин напал на жену пьяным, проявил немотивированную агрессию. Если не привлечь его к ответственности, он может снова поступить подобным образом или совершить более тяжкое преступление, считают в прокуратуре.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело направлено в суд 17 декабря. Санкции статьи 186 предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.