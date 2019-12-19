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Предпраздничная суета не только в магазинах. Хакеры вновь атакуют банковские карты белорусов
20.12.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В предпраздничные дни страну накрыла волна хакерских атак
С банковских карт все чаще стали пропадать деньги. По одной из версий, работают профессионалы. Число пострадавших возросло вдвое.
Обращения поступают чуть ли не каждый день, 123 – за неполный месяц только в Брестской области. Держатель карты обнаруживает нулевой баланс –
Как отмечают специалисты, такие преступления имеют сезонный характер, спад стоит ожидать не раньше января. По всем фактам хищения следователи возбудили уголовные дела.
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В предпраздничные дни страну накрыла волна хакерских атак С банковских карт все чаще стали пропадать деньги. По одной из версий, работают профессионалы. Число...
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