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Предпраздничная суета не только в магазинах. Хакеры вновь атакуют банковские карты белорусов

20.12.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Предпраздничная суета не только в магазинах. Хакеры вновь атакуют банковские карты белорусов

В предпраздничные дни страну накрыла волна хакерских атак

С банковских карт все чаще стали пропадать деньги. По одной из версий, работают профессионалы. Число пострадавших возросло вдвое.

Обращения поступают чуть ли не каждый день, 123 – за неполный месяц только в Брестской области. Держатель карты обнаруживает нулевой баланс – преступники не мелочатся и сразу списывают всю сумму. Раскрыть такие преступления сложно, мошенник может находиться в другой стране. Номера  счетов, по некоторым данным, покупают на черных рынках в Интернете. Сами хакеры хорошо подготовлены, тщательно скрывают IP-адреса.  

Как отмечают специалисты, такие преступления имеют сезонный характер, спад стоит ожидать не раньше января. По всем фактам хищения следователи возбудили уголовные дела. 

ont.by
 
 
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В предпраздничные дни страну накрыла волна хакерских атак С банковских карт все чаще стали пропадать деньги. По одной из версий, работают профессионалы. Число...
 
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