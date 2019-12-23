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Момент столкновения двух круизных в Мексике лайнеров попал на видео

23.12.2019 13:25 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В порту мексиканского острова Косумель столкнулись два круизных лайнера, принадлежащие компании Carnival Corp. В результате пострадали шесть человек, а у одного из кораблей серьезно повреждены несколько палуб. По предварительной информации, столкновение могли вызвать сильный ветер и волны. Сам инцидент попал на видео.

 
 
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Причиной столкновения могли стать сильный ветер и волны.
 
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