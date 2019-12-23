Задержан водитель, совершивший смертельное ДТП в Пинском районе

Источник материала: Полесская правда



Напомним, что 19 декабря около 23.20 на автодороге М-10 «граница РФ – Гомель – Кобрин» вблизи деревни Посеничи Пинского района неустановленным автомобилем был совершен наезд на пешехода, который погиб на месте происшествия. Водитель с места аварии скрылся.

По сообщению ОИОС УВД Брестского облисполкома, сотрудники уголовного розыска УВД и межрайонного отдела оперативного реагирования и розыска ГАИ УВД, совместно с коллегами из Пинского РОВД, УГАИ Гомельского и Витебского облисполкомов и ОУР Железнодорожного РОВД Гомеля, установили, что ДТП на автомобиле «Volvo CX13» совершил 27-летний житель Гомельской области.

Водитель задержан. Следователи дадут правовую оценку его действиям.





