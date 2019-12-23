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Задержан водитель, совершивший смертельное ДТП в Пинском районе

23.12.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Задержан водитель, совершивший смертельное ДТП в Пинском районе
Напомним, что 19 декабря около 23.20 на автодороге М-10 «граница РФ – Гомель – Кобрин» вблизи деревни Посеничи Пинского района неустановленным автомобилем был совершен наезд на пешехода, который погиб на месте происшествия. Водитель с места аварии скрылся.

По сообщению ОИОС УВД Брестского облисполкома, сотрудники уголовного розыска УВД и межрайонного отдела оперативного реагирования и розыска ГАИ УВД, совместно с коллегами из Пинского РОВД, УГАИ Гомельского и Витебского облисполкомов и ОУР Железнодорожного РОВД Гомеля, установили, что ДТП на автомобиле «Volvo CX13» совершил 27-летний житель Гомельской области.

Водитель задержан. Следователи дадут правовую оценку его действиям.

Задержан водитель, совершивший смертельное ДТП в Пинском районе
 Задержан водитель, совершивший смертельное ДТП в Пинском районе

 
Теги: Гомель
 
 
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> Напомним, что 19 декабря около 23.20 на автодороге М-10 «граница РФ – Гомель – Кобрин» вблизи деревни Посеничи Пинского района неустановленным автомобилем был...
 
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