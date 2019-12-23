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Задержан водитель, совершивший смертельное ДТП в Пинском районе
23.12.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По сообщению ОИОС УВД Брестского облисполкома, сотрудники уголовного розыска УВД и межрайонного отдела оперативного реагирования и розыска ГАИ УВД, совместно с коллегами из Пинского РОВД, УГАИ Гомельского и Витебского облисполкомов и ОУР Железнодорожного РОВД Гомеля, установили, что ДТП на автомобиле «Volvo CX13» совершил 27-летний житель Гомельской области.
Водитель задержан. Следователи дадут правовую оценку его действиям.
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