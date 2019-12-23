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Бытовой котел: участились несчастные случаи

23.12.2019 — ЧП | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В последние годы в нашей стране участились несчастные случаи, связанные со взрывами бытовых водогрейных котлов, установленных в жилых домах и общественных зданиях - 40 чрезвычайных ситуаций за последние 5 лет. И практически каждый отопительный сезон происходят такие ЧС.
Основное количество происшествий приходится на начало отопительного сезона или в периоды оттепели, когда контроль за состоянием систем отопления, установленных в коттеджах, жилых домах, а также в небольших сельских магазинах, аптеках и других помещениях ослабляется. При этом ночью столбик термометра может опускаться значительно ниже нулевой отметки, что может привести к частичному замерзанию трубопроводов и расширительных баков. Замерзают они чаще всего в чердачных помещениях, если не утеплены или утеплены плохо. Вода прекращает циркулировать, что резко повышает давление в котле и может привести к взрыву. Большой объем пара, выброшенного в помещение, где установлен котел, повышает давление в целом в комнате, в результате разрушаются несущие конструкции здания. Люди получают травмы различной тяжести и ожоги паром.

Для предотвращения
взрывов котлов
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

1. Убедиться, что запорные системы на подающем и обратном трубопроводах к котлу открыты, а также открыты все запорные устройства, установленные на системе отопления.
2. Слить конденсат из нижнего кармана дымовой трубы для котлов, работающих с естественной тягой.
3. Провести осмотр оголовков дымоходов и убедиться в отсутствии их обмерзания и закупорки. При обнаружении неисправности дымоходов и вентиляционных каналов пользование данным оборудованием запрещается.
4. До начала розжига котла открыть линию подпитки системы отопления и контрольную линию заполнения расширительного бака. Истечение воды из контрольной линии говорит о том, что система отопления не замерзла. При этом необходимо убедится в том, что давление по манометру, установленному на котле, не растет.
При отогревании котлов на чердачных помещениях не используйте открытый огонь - это может привести к пожару. Отогревать можно горячей водой, песком, специальными приборами для отогревания труб.
При возникновении пожара вызывайте службу спасения по телефону 101.
Ивьевский РОЧС.

 
 
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В последние годы в нашей стране участились несчастные случаи, связанные со взрывами бытовых водогрейных котлов, установленных в жилых домах и общественных...
 
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