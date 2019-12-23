В Бресте водители неудачно пропустили пожарную машину, пришлось вызывать ГАИ

Недавно пользователь нашего форума с ником WikiLink_Brest показал, как в Бресте в автомобиль, пропускавший скорую помощь, врезался троллейбус. Теперь наш читатель опубликовал видео с другого брестского перекрестка: на этот раз двое водителей неудачно пропустили пожарную машину. Настолько неудачно, что пришлось вызывать ГАИ, ну или, не исключено, составлять европротокол.
ДТП случилось в воскресенье, 22 декабря, на пересечении улиц Октябрьской Революции и 28 Июля в Бресте. Водитель автомобиля, ехавший первым, увидел автомобиль с синими проблесковыми маячками и затормозил. Автомобилист, следовавший за ним, пожарную машину наверняка тоже увидел, но затормозить не успел.
Напомним, что по Правилам дорожного движения (п. 26) при приближении транспортного средства оперативного назначения с включенным маячком синего цвета водители независимо от направления их движения должны уступить дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанному транспортному средству оперативного назначения.
В каких случаях можно составлять европротокол
В случае мелких ДТП водители могут составить так называемый европротокол: это сэкономит время, так как не понадобится ожидать ГАИ. Нужно помнить, что, для того чтобы воспользоваться возможностью использовать европротокол, необходимо соблюсти определенные условия, в числе которых:
участие в ДТП не более двух автомобилей;
при ДТП не был нанесен ущерб другому имуществу (кроме участвовавших в нем автомобилей);
в ДТП нет погибших и пострадавших;
наличие у водителей прав на управление транспортными средствами соответствующей категории;
наличие у участников ДТП действующего договора обязательного страхования гражданской ответственности;
отсутствие у участников ДТП разногласий относительно обстоятельств и причин ДТП, а также характера и перечня механических повреждений, причиненных транспортным средствам;
отсутствие у водителей претензий друг к другу относительно их состояния;
вред, причиненный каждому транспортному средству, участвовавшему в ДТП, оценивается водителями в размере до 800 евро по курсу Национального банка.
В ГАИМинска напомнили, что в помощь автомобилистам работает круглосуточный кол-центр по оформлению ДТП без вызова сотрудников ГАИ по короткому номеру 140 со стационарных телефонов и любых мобильных операторов. Специалисты пошагово разъясняют порядок действий при оформлении европротокола, помогают заполнить бланк извещения о ДТП, оперативно проверяют наличие действующего договора обязательного страхования автогражданской ответственности и т. д. Услуги кол-центра бесплатны, пользователи оплачивают лишь стоимость звонка согласно действующему тарифному плану мобильного оператора.