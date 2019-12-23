В Бресте водители неудачно пропустили пожарную машину, пришлось вызывать ГАИ

Источник материала: Виртуальный Брест

Недавно пользователь нашего форума с ником WikiLink_Brest показал , как в Бресте в автомобиль, пропускавший скорую помощь, врезался троллейбус. Теперь наш читатель опубликовал видео с другого брестского перекрестка: на этот раз двое водителей неудачно пропустили пожарную машину. Настолько неудачно, что пришлось вызывать ГАИ , ну или, не исключено, составлять европротокол.





ДТП случилось в воскресенье, 22 декабря, на пересечении улиц Октябрьской Революции и 28 Июля в Бресте. Водитель автомобиля, ехавший первым, увидел автомобиль с синими проблесковыми маячками и затормозил. Автомобилист, следовавший за ним, пожарную машину наверняка тоже увидел, но затормозить не успел.

Напомним, что по Правилам дорожного движения (п. 26) при приближении транспортного средства оперативного назначения с включенным маячком синего цвета водители независимо от направления их движения должны уступить дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанному транспортному средству оперативного назначения.

В каких случаях можно составлять европротокол

В случае мелких ДТП водители могут составить так называемый европротокол: это сэкономит время, так как не понадобится ожидать ГАИ . Нужно помнить, что, для того чтобы воспользоваться возможностью использовать европротокол, необходимо соблюсти определенные условия, в числе которых:

участие в ДТП не более двух автомобилей;

при ДТП не был нанесен ущерб другому имуществу (кроме участвовавших в нем автомобилей);

в ДТП нет погибших и пострадавших;

наличие у водителей прав на управление транспортными средствами соответствующей категории;

наличие у участников ДТП действующего договора обязательного страхования гражданской ответственности;

отсутствие у участников ДТП разногласий относительно обстоятельств и причин ДТП, а также характера и перечня механических повреждений, причиненных транспортным средствам;

отсутствие у водителей претензий друг к другу относительно их состояния;

вред, причиненный каждому транспортному средству, участвовавшему в ДТП, оценивается водителями в размере до 800 евро по курсу Национального банка.

В ГАИ Минска напомнили, что в помощь автомобилистам работает круглосуточный кол-центр по оформлению ДТП без вызова сотрудников ГАИ по короткому номеру 140 со стационарных телефонов и любых мобильных операторов. Специалисты пошагово разъясняют порядок действий при оформлении европротокола, помогают заполнить бланк извещения о ДТП, оперативно проверяют наличие действующего договора обязательного страхования автогражданской ответственности и т. д. Услуги кол-центра бесплатны, пользователи оплачивают лишь стоимость звонка согласно действующему тарифному плану мобильного оператора.