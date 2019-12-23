«Гастролёры» из Ивацевичского района обчистили гараж в Пинском районе

Источник материала: Полесская правда



Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщили в ОИОС УВД Брестского облисполкома:

– В Пинский РОВД с заявлением обратился рабочий одного из производственных предприятий. Мужчина заявил о пропаже из закрытого гаража двух бочек со 170 литрами дизельного топлива и 50 литрами бензина. Правоохранителям заявитель также пояснил, что преступление произошло во дворе дома, который он вместе с коллегами арендовал на время командировки. На момент кражи приятели находились на выходном и были в отъезде.

Сыщики РОВД и сотрудники ОМОН УВД установили подозреваемых. Одним из них оказался 34-летний житель Ивацевичского района, который знал о хранящемся топливе и отсутствии временных хозяев. Злоумышленник предложил двоим односельчанам «подзаработать» на Пинщине. Знакомые приехали на микроавтобусе к нужному месту, вырвали доски из стены хозпостройки и похитили бочки с топливом. Часть украденного похитители решили оставить себе, а часть – продать.

Следователями дана правовая оценка действиям фигурантов.