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Мужчина распылил газ в лицо посетителю кафе, когда тот сделал ему замечание
Источник материала: Tut.by
В кафе на одном из столичных рынков посетитель сделал замечание мужчине из-за того, что тот нецензурно выражался. В ответ мужчина распылил ему в лицо газ из баллончика,
По данным милиции, 39-летний грузчик, работающий на рынке, был в кафе со своей знакомой. Мужчина «вел себя чрезмерно эмоционально и использовал нецензурную брань». Один из посетителей кафе сделал ему замечание. В ответ на это мужчина достал газовый баллончик и распылил газ в лицо сделавшему замечание посетителю.
Хулигана задержали.
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В кафе на одном из столичных рынков посетитель сделал замечание мужчине из-за того, что тот нецензурно выражался. В ответ мужчина распылил ему в лицо газ из...
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