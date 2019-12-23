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Мужчина распылил газ в лицо посетителю кафе, когда тот сделал ему замечание

24.12.2019 12:56 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В кафе на одном из столичных рынков посетитель сделал замечание мужчине из-за того, что тот нецензурно выражался. В ответ мужчина распылил ему в лицо газ из баллончика, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.


Фото: fedpress.ru

По данным милиции, 39-летний грузчик, работающий на рынке, был в кафе со своей знакомой. Мужчина «вел себя чрезмерно эмоционально и использовал нецензурную брань». Один из посетителей кафе сделал ему замечание. В ответ на это мужчина достал газовый баллончик и распылил газ в лицо сделавшему замечание посетителю.

Хулигана задержали.

 
 
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В кафе на одном из столичных рынков посетитель сделал замечание мужчине из-за того, что тот нецензурно выражался. В ответ мужчина распылил ему в лицо газ из...
 
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