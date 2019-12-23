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В Вороново горела квартира

24.12.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Вороново горела квартира

С утра 24 декабря вороновские спасатели получили сообщение о загорании в квартире по ул. Литовчика в г.п. Вороново

Через три минуты спасатели были уже на месте. Из окна балкона на 4-м этаже шел густой черный дым. Пожарные-спасатели установили, что произошло загорание имущества на балконе. 

В результате пожара повреждено имущество на балконе, дверь, квартира закопчена. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия —  неосторожное обращение с огнем.


В Вороново горела квартира
В Вороново горела квартира
В Вороново горела квартира
В Вороново горела квартира
В Вороново горела квартира

Вороновский РОЧС.

 
 
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С утра 24 декабря вороновские спасатели получили сообщение о загорании в квартире по ул. Литовчика в г.п. Вороново Через три минуты спасатели были уже на месте. Из...
 
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