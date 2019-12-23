В Вороново горела квартира

Источник материала: Вороновская газета





С утра 24 декабря вороновские спасатели получили сообщение о загорании в квартире по ул. Литовчика в г.п. Вороново

Через три минуты спасатели были уже на месте. Из окна балкона на 4-м этаже шел густой черный дым. Пожарные-спасатели установили, что произошло загорание имущества на балконе.

В результате пожара повреждено имущество на балконе, дверь, квартира закопчена. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем.























Вороновский РОЧС.