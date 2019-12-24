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В РФ жестко приземлился вертолет, на борту которого было более 20 человек

25.12.2019 12:49 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 25 декабря вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в районе населенного пункта Байкит Красноярского края. Пострадали 15 человек.


Фото: 24.mchs.gov.ru

В МЧС РФ уточнили, что при взлете вертолет попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку на территории аэропорта Байкит. У вертолета повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. На борту находились 21 человек, в том числе 3 члена экипажа.


Фото: 24.mchs.gov.ru

«За медицинской помощью обратились 15 человек, они были осмотрены. Два человека госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение», — сообщили ТАСС в Минздраве региона.


Фото: 24.mchs.gov.ru

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

 
 
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