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В РФ жестко приземлился вертолет, на борту которого было более 20 человек
Источник материала: Tut.by
Днем 25 декабря вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в районе населенного пункта Байкит Красноярского края. Пострадали 15 человек.
В МЧС РФ
«За медицинской помощью обратились 15 человек, они были осмотрены. Два человека госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение», — сообщили
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).
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Пострадали 15 человек.
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