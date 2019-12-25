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Десятки человек отравились на рождественской службе на севере Франции

26.12.2019 00:15 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Не менее 21 человека обратились в больницу, после того как почувствовали себя плохо во время службы, приуроченной к празднованию Рождества, в городе Карлепоне (регион О-де-Франс) на севере Франции. Об этом сообщило в среду, 25 декабря, агентство AFP со ссылкой на местную пожарную службу.

Спасателей вызвали в церковь прямо во время богослужения, когда сразу несколько прихожан пожаловались на сильную головную боль. Двое пострадавших находились в тяжелом состоянии, одного из них доставили в больницу Лилля, другого — в медицинское учреждение Гаша. Еще 19 человек в состоянии средней тяжести госпитализированы в Компьене. Из здания храма эвакуировали около 150 человек.

По предварительным данным, причиной отравления стал угарный газ — токсичное соединение монооксида углерода без вкуса и запаха. В высокой концентрации оно вызывает паралич и потерю сознания. СО используется на производстве для синтеза ряда органических веществ и может выделяться при газификации помещений. Как именно газ оказался в церковных помещениях, сейчас устанавливает прокуратура.

 
 
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Как именно газ оказался в церковных помещениях, сейчас устанавливает прокуратура.
 
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